Wildberries привлекает самозанятых россиян

Онлайн-ретейлер Wildberries начал сотрудничать с самозанятыми россиянами и планирует привлечь таким образом к 2020 году до 3 тыс. новых партнеров.

Работы с малым бизнесом является частью стратегии компании на этот год. Отмечается, что в настоящее время с ретейлером работают 15 тысяч поставщиков, 9 тысяч из них — представители малого и среднего бизнеса.

С Wildberries могут сотрудничать производители одежды, обуви, аксессуаров и сувениров. Взаимоотношения с поставщиками происходят на специальном портале. Также в марте этого года ретейлер снизил комиссию для партнеров комиссию с 38% до 19%, а в июле начала открывать центры экспертизы, объединяющие образовательные и логистические функции для поставщиков, сообщает «Коммерсант».

Подобный формат, только с производителями китайских товаров, использует AliExpress. По этому пути Wildberries идет не случайно, так как это позволит онлайн-ретейлеру расширить ассортимент уникальными товарами, рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Ранее сообщалось, что компания «Вайлдберриз» зарегистрировала в Зеленодольском районе Татарстана дочернее предприятие ООО «ВБ Восток». Ожидается, что это предприятие получит статус резидента ТОСЭР «Зеленодольск» и займется строительством там распределительного центра.

