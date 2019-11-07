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Защитники «Рубина» Данченко и Бегич пропустят игру с «Динамо»

13:21, 07.11.2019
Защитники «Рубина» Данченко и Бегич пропустят игру с «Динамо»
Фото: rubin-kazan.ru

Защитники «Рубина» Олег Данченко и Сильвие Бегич пропустят матч 16-го тура РПЛ против московского «Динамо». Об этом сообщил тренер казанцев Роман Шаронов.

«Данченко, к сожалению, не сыграет с «Динамо». У него травма. Сильвие Бегич тоже. Карл Старфельт тренируется в общей группе», — сказал Шаронов журналистам.

Напомним, ранее полузащитник казанцев Игорь Коновалов заявил, что «Рубин» постарается набрать максимум в оставшихся до зимнего перерыва матчах.

СпортФутбол Татарстан
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