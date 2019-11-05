Игорь Коновалов: «Рубин» постарается набрать максимум очков до зимнего перерыва»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов поделился ожиданиями от оставшихся до зимнего перерыва матчей в РПЛ.

«Конечно, хотели, чтобы «Рубин» шел выше в таблице. Хочется больше очков, но пока мы имеем столько, сколько есть. Постараемся в оставшихся четырех матчах до перерыва взять максимум.

У нас очень высокая плотность в таблице. К тому же можно увидеть, что любая команда способна отнять очки у топ-клубов, это добавляет интереса всему турниру», — сказал Коновалов.

Напомним, ранее «Рубин» в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов».