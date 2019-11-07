Власти Казани назначили общественные обсуждения по строительству электростанции для КМПО

Мэрия Казани постановила провести общественные обсуждения по вопросу воздействия на окружающую среду электростанции, которую планирует построить КМПО. Слушания назначены на 25 ноября и состоятся в административном корпусе предприятия.

«Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации по объекту «Строительство газотурбинной энергетической установки КМПО г. Казани», — говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов мэрии.

Ранее «Реальное время» писало, что КМПО рассчитывает начать строительство электростанции «Волга» номинальной мощностью 17,3 МВт уже в этом году. Собственная станция обеспечит заводу 40%-ю экономию затрат на энергоресурсы с продажей излишков на оптовом рынке электроэнергии.

