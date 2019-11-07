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Власти Казани назначили общественные обсуждения по строительству электростанции для КМПО

11:31, 07.11.2019
Власти Казани назначили общественные обсуждения по строительству электростанции для КМПО
Фото: kmpo.ru

Мэрия Казани постановила провести общественные обсуждения по вопросу воздействия на окружающую среду электростанции, которую планирует построить КМПО. Слушания назначены на 25 ноября и состоятся в административном корпусе предприятия.

«Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации по объекту «Строительство газотурбинной энергетической установки КМПО г. Казани», — говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов мэрии.

Ранее «Реальное время» писало, что КМПО рассчитывает начать строительство электростанции «Волга» номинальной мощностью 17,3 МВт уже в этом году. Собственная станция обеспечит заводу 40%-ю экономию затрат на энергоресурсы с продажей излишков на оптовом рынке электроэнергии.

ПромышленностьЭнергетикаМашиностроениеОбщество Татарстан
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