Валерий Четверик: «Бердыев поддерживал идею выступления двух татарстанских клубов в РПЛ»

Фото: капитал-закамье.рф

Бывший тренер «КАМАЗа» Валерий Четверик в интервью «Реальному времени» сообщил, что экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев поддерживал идею выхода челнинской команды в Премьер-лигу.

— Сейчас, спустя пару десятков лет, можете назвать основную причину вылета «КАМАЗа» из Высшей лиги?

— Так можно и про «Текстильщик» или «Жемчужину» тоже рассуждать. Везде были люди и были личности, вокруг которых строился футбол.

«КАМАЗ» нужно было отстаивать. Нужно было зарождать и отстаивать традиции. Нужно было время. Необходимо было удержаться в Высшей лиге, а тут пригласили литовского специалиста Зелькявичуса — и не удержались.

— Но поддержка от города и завода продолжалась? Финансовых проблем после пожара не было?

— Конечно, поддержка была. И я добрым словом вспоминал и буду вспомнить и Минтимера Шариповича Шаймиева, и Фарида Хайрулловича Мухаметшина. Поддержка была! Но к тому времени уже стало… В общем нюансов было много, это долгий и отдельный разговор.

Мы бы никогда не «улетели» по финансовым причинам. Да, трудно было, ведь пожар случился уже во время первого нашего сезона в Высшей лиге. Но после этого мы в 1994 году 19 туров шли в тройке и заняли шестое место, потом еще сыграли две Универсиады («КАМАЗ» стал костяком сборной России, — прим. ред.), привезли из Японии бронзовые медали, мы играли в Кубке Интертото (в 1996 году, — прим. ред.), параллельно у нас был открыт лицей, где подрастала молодежь — оттуда вышли Бухаров, Козлов, Калимуллин, Игнатьев…

Но потом вылетели из Вышки, и все слили в канализацию — никому ничего стало не нужно, лицей разбомбили к чертовой матери. И проблема здесь далеко не только в финансировании.

— До сих пор ходит молва, что на стыке веков в кулуарах решили поменять местами «Рубин» и «КАМАЗ». Якобы в руководстве республики решили, что Татарстан в Премьер-лиге должна представлять Казань.

— Лично мое мнение, что все это раздуто. Кто-то не хочет — и кто-то не пускает «КАМАЗ» в Премьер-лигу. Был отрезок в 2010 году, когда под руководством Роберта Евдокимова клуб занял 4-е место. А тут из Премьер-лиги снимаются ФК «Москва» и ФК «Сатурн». «КАМАЗ» должен был заходить в Премьер-лигу — но струсили, и пошел с пятого места ФК «Краснодар». Где сейчас «Краснодар», а где мы?

Я спрашивал у тогдашнего руководства «КАМАЗа», почему команда идет на 3—4 местах, а потом в последних турах технично проигрывает Нальчику 0:1. Или нужно было обыграть «Краснодар», а мы 3 мяча пропустили за 8 минут! В то время командой руководил Юрий Фарзунович Газзаев, вот к нему и все вопросы.

«Казань не пускает «КАМАЗ» — это все надутые мифы. Никакая Казань ничему не препятствует. Я как-то пересекался в Турции с Курбаном Бердыевым, мы побеседовали и пришли к единому мнению: почему бы и не играть двумя татарстанскими командами в Премьер-лиге? Почему Москва играет, почему Краснодарский край двумя играет? Спортивный принцип прежде всего, — сказал Четверик в интервью «Реальному времени».