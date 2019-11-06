Опрос: треть россиян не делают пенсионных накоплений

Пенсионных накоплений не делают 75,5% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Райффайзенбанка», проведенного в крупных городах, в том числе и в Казани.

Из указанного количества 38,6% просто не копят, 36,9% — пока не имеют возможности, пишет ТАСС. Оставшиеся 16,3% россиян иногда откладывают деньги, еще 8,3% делают пенсионные накопления регулярно.

Самыми популярными способами осуществления пенсионных накоплений стали вклад и накопительный счет в банке — об этом заявили по 39,2% опрошенных. В ценные бумаги инвестируют 28,5%, 16,5% заключили индивидуальный договор с Негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и т. д.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев в программе «Курс дня» на телеканале «Россия 24» назвал плюсы новой системы накопительных пенсий.