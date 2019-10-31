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Власти РФ назвали плюсы новой системы накопительных пенсий

22:12, 31.10.2019
Власти РФ назвали плюсы новой системы накопительных пенсий
Фото: realnoevremya.ru

Замминистра финансов Алексей Моисеев в программе «Курс дня» на телеканале «Россия 24» назвал плюсы новой новой системы накопительных пенсий.

Ранее Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений. Участники новой системы накопительной пенсии — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — смогут стать наследниками средств на этапе выплаты пенсии.

Например, пенсионные накопления россиян будут застрахованы в полном объеме, а не в пределах 1,4 млн рублей как в банках. Так как накопления производятся минимально в течение 30 лет, то весьма вероятно, что ближе к пенсии они превысят указанную сумму. Кроме того, он напомнил о более гибком, по сравнению с ОПС, управлении деньгами в системе ГПП, пишет RNS.

ЭкономикаОбщество
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