Роспотребнадзор назвал способы снижения риска развития рака

Роспотребнадзор рекомендовал снизить потребление красного мяса, а также отказаться от сигарет и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения рака.

Красное мясо в рационе предлагается заменить мясом птицы или рыбой. Чтобы снизить риск появления опухолей, можно употреблять в пищу овощи и фрукты, а также рыбий жир.

По данным ведомства, почти треть всех случаев онкозаболеваний связана с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, а также курением и употреблением спиртного. Также в 2015 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) заявило, что чрезмерное потребление (100 г) красного мяса и мясной продукции из него в день повышает риск развития новообразований до 17%.

Ранее ученые выявили связь между раком и фастфудом.