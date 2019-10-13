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Роспотребнадзор назвал способы снижения риска развития рака

05:34, 13.10.2019
Роспотребнадзор назвал способы снижения риска развития рака
Фото: pxhere.com

Роспотребнадзор рекомендовал снизить потребление красного мяса, а также отказаться от сигарет и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения рака.

Красное мясо в рационе предлагается заменить мясом птицы или рыбой. Чтобы снизить риск появления опухолей, можно употреблять в пищу овощи и фрукты, а также рыбий жир.

По данным ведомства, почти треть всех случаев онкозаболеваний связана с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, а также курением и употреблением спиртного. Также в 2015 году Международное агентство по изучению рака (МАИР) заявило, что чрезмерное потребление (100 г) красного мяса и мясной продукции из него в день повышает риск развития новообразований до 17%.

Ранее ученые выявили связь между раком и фастфудом.

ОбществоМедицина
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