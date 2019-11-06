Первый запуск с космодрома Восточный в 2020 году запланирован на апрель

Первый запуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный в следующем году запланирован на апрель, рассказал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«С апреля следующего года начинаем активно стартовать с Восточного, пять запусков у нас будет», — передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил завершить строительство второй очереди космодрома «Восточный» с опережением графика.

