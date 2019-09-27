Рогозин поручил построить космодром «Восточный» с опережением графика на два месяца

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил завершить строительство второй очереди космодрома «Восточный» с опережением графика.

«Чтобы иметь не менее двух месяцев резерва», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал соблюсти намеченные сроки строительства космодрома «Восточный» и запуска ракет-носителей с этого космодрома в 2028 году. Стройку ведет ПСО «Казань». Рогозин и руководитель дирекции «Роскосмоса» по строительству космодрома Восточный Евгений Рогоза заверили Путина, что отклонения по срокам возведения объектов второй очереди нет, более того, по ряду объектов есть небольшое опережение.

Уже известно, что ПСО «Казань» ведет строительство объектов космодрома «Восточный» в Амурской области — стартового стола под «Ангару», командного пункта и топливохранилища — с опережением графика на месяц. Все работы компания из Татарстана выполняет, используя только свою технику и рабочих.