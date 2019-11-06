В Казани пройдут мировые профессиональные бои «Татфайт 10»

В КРК «Пирамида» 7 декабря 2019 года состоятся мировые профессиональные бои и Международный профессиональный турнир по боевым искусствам «Татфайт 10».

В международном турнире и профессиональных боях сойдутся лучшие представители ММА, тайского бокса и киокусинкай. Всего состоится от 8 до 10 боев.

Всех победителей наградят денежными призами. Трое лучших бойцов из Татарстана станут на год обладателями контрактов ежемесячной денежной стипендии от Лиги Татфайт, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Ранее сообщалось, что со 2 по 4 октября 2020 года в Казани пройдет третий этап Кубка мира по плаванию на короткой воде.