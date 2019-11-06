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Около Альметьевска в садах экологи нашли свалку ртутных ламп

10:15, 06.11.2019
Около Альметьевска в садах экологи нашли свалку ртутных ламп
Фото: eco.tatarstan.ru

Экологи нашли на территории садового общества в Альметьевском районе Татарстана свалку ртутных люминесцентных ламп. Они имели 1-й класс опасности.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления инспекторы Минэкологии РТ возбудили административное расследование в отношении неустановленных лиц по части 3 статьи 8.2 КоАП РФ.

Теперь нарушителю грозит штраф от 400 тыс. до 500 тыс. рублей, пишет пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее в Альметьевске местные жители пожаловались в Министерство экологии РТ на то, что на месте строительства многоэтажного дома отходы сбрасываются на почву.

ОбществоИнфраструктураПроисшествия Татарстан
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