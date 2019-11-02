В Альметьевске подрядчик закапывал мусор прямо на месте строительства жилого дома

В Альметьевске местные жители пожаловались в Министерство экологии РТ на то, что на месте строительства многоэтажного дома отходы сбрасываются на почву.

Экологи выяснили, что злоумышленники также организовали на двух участках незаконную свалку отходов площадью 49 кв. метров. В отношении предприятия составили административный протокол о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее на территории производственной базы в Альметьевском районе инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ зафиксировали незаконную свалку из рубероида и шин на площади 102 кв. м.