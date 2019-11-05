Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей главе Louis Vuitton

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей. Его занял президент группы компаний Louis Vuitton Mot Hennessy Бернард Арно.

Согласно рейтингу Forbes, Арно занимает вторую строчку с состоянием в $107 млрд. Гейтс замыкает тройку с $106,8 млрд.

Первое место по-прежнему занимает основатель Amazon Джефф Безос, он имеет $112,4 млрд.

Напомним, что в июне состояние Арно превысило отметку в $100 млрд. Он стал третьем человеком в мире, кому покорилась эта отметка после Безоса и Гейтса. В апреле состояние последнего через 20 лет вновь превысило $100 млрд.