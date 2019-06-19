Глава Louis Vuitton стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило $100 млрд

Состояние главы французской корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно превысило отметку в $100 млрд. Он стал третьем человеком в мире, кому покорилась эта отметка.

Как сообщает Bloomberg, сегодня состояние Арно достигло $100,4 млрд. С начала 2019 года он заработал $32 — больше, чем кто-либо из 500 предпринимателей, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index.



В апреле сообщалось, что состояние Билла Гейтса через 20 лет вновь превысило $100 млрд. Еще одним человеком, чей капитал больше $100 млрд, стал глава Amazon Джефф Безос.