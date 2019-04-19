Состояние Билла Гейтса через 20 лет вновь превысило $100 млрд

Капитал основателя Microsoft Билла Гейтса в очередной раз превысил $100 млрд. Он получил прибыль на росте акций компании перед публикацией отчета, которая намечена на 24 апреля.

Акции Microsoft достигли в четверг максимального значения в $123,52 за акцию, с начала недели бумаги подорожали на 2%, отмечает Forbes.

Гейтс был первым бизнесменом, чье состояние превысило $100 млрд. Он смог заработать такую сумму на пике роста пузыря доткомов в 1999 году.

На сегодня основатель Microsoft занимает вторую строчку в списке самых богатых людей планеты. Он уступает создателю Amazon Джеффу Безосу. Еще в начале 2018 года тот побил рекорд по богатству, заработав более $105 млрд. На сегодня его состояние оценивается в $152,95 млрд.