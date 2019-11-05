Татарстан вошел в топ-30 регионов РФ с самым доступным дизельным топливом

Татарстан занял 30-е место в рейтинге регионов России с самым доступным дизельным топливом.

Согласно списку от «РИА Новости», на среднемесячную зарплату жители республики могут купить 712 литров дизельного топлива при цене 44,45 рубля за литр в середине октября.

Лидерами по доступности дизельного топлива стали Ямало-Ненецкий автономный округ (1 739 литров), Москва (1 682 литра) и Чукотский автономный округ (1 540 литров). Меньше всего дизель доступен в Дагестане (504 литра), Карачаево-Черкесии (508 литров) и Ивановской области (510 литров).

Ранее эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина. Россия заняла в рейтинге 16-е место — на среднюю зарплату в РФ можно купить около 927 литров бензина.