Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина

Люксембург занял первое место в рейтинге стран Европы с самым доступным бензином. На среднемесячную зарплату житель Люксембурга может купить 2,9 тыс. литров бензина марки Аи-95.



В пятерку стран с самым доступным бензином также вошли Норвегия, Австрия, Ирландия, Великобритания. Их жители могут приобрести на зарплату более 1,9 тыс. литров бензина, следует из данных «РИА Рейтинг».

Россия заняла в рейтинге 16-е место — на среднюю зарплату в РФ можно купить около 927 литров бензина.

Для составления списка использовались данные официальной статистики стран Европы о ценах на бензин Аи-95 по состоянию на начало июля 2019 года.

Ранее Государственная дума РФ в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс по корректировке демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин, дизельное топливо и авиакеросин.

Нормой предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 до 51 тыс. рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС). Цену дизельного топлива предложено снизить с 50 до 46 тыс. рублей за тонну (41,75 рубля за литр на АЗС).