В Казани проходит выставка, посвященная Мергасовскому дому — видео

В Галерии современного искусства в Казани открылась выставка «Мергасовский. Flashback» о знаменитом Мергасовском доме, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На выставке можно увидеть снимки художника Алексея Аникеенка, который жил в этом доме. Фотограф Тимур Хадеев создал видео из оцифрованных пленок и архивных фотографий, найденных в доме, благодаря которым можно познакомиться с неизвестными обитателями Мергасовского дома. Еще один проект с коллажами организовал участник арт-проекта MXD и «Переулье» Лев Переулков.

«Мергасовский дом стал некоторым символом Советского Союза в том плане, что он был построен в начале образовавшегося государства и пришел в некоторую негодность к развалу СССР», — сказал один из посетителей выставки.

Ранее власти Татарстана пообещали восстановить Мергасовский дом.