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В Казани проходит выставка, посвященная Мергасовскому дому — видео

22:58, 05.11.2019
В Казани проходит выставка, посвященная Мергасовскому дому — видео
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Галерии современного искусства в Казани открылась выставка «Мергасовский. Flashback» о знаменитом Мергасовском доме, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На выставке можно увидеть снимки художника Алексея Аникеенка, который жил в этом доме. Фотограф Тимур Хадеев создал видео из оцифрованных пленок и архивных фотографий, найденных в доме, благодаря которым можно познакомиться с неизвестными обитателями Мергасовского дома. Еще один проект с коллажами организовал участник арт-проекта MXD и «Переулье» Лев Переулков.

«Мергасовский дом стал некоторым символом Советского Союза в том плане, что он был построен в начале образовавшегося государства и пришел в некоторую негодность к развалу СССР», — сказал один из посетителей выставки.

Ранее власти Татарстана пообещали восстановить Мергасовский дом.

Общество Татарстан
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