Медведев утвердил список опасных собак
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород собак, разработанный МВД.
Этот список позволяет ограничить выгул таких собак. Животные должны выходить на улицу только в наморднике.
«В список вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. В перечень также вошли породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены», — говорится в пояснительной записке к документу.
Опасными признаны:
- акбаш,
- бразильский бульдог,
- американский бандог,
- северокавказская собака,
- бульдог алапахский чистокровный (отто), гуль дог,
- волко-собачьи гибриды,
- булли кутта,
- амбульдог,
- бэндог, волкособ (гибрид волка),
- питбульмастиф,
- а также возможные помеси этих пород.
По сравнению с предыдущей версией документа список не изменился.Общество
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