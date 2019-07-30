Медведев утвердил список опасных собак

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород собак, разработанный МВД.

Этот список позволяет ограничить выгул таких собак. Животные должны выходить на улицу только в наморднике.

«В список вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. В перечень также вошли породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены», — говорится в пояснительной записке к документу.

Опасными признаны:

акбаш,

бразильский бульдог,

американский бандог,

северокавказская собака,

бульдог алапахский чистокровный (отто), гуль дог,

волко-собачьи гибриды,

булли кутта,

амбульдог,

бэндог, волкособ (гибрид волка),

питбульмастиф,

а также возможные помеси этих пород.

По сравнению с предыдущей версией документа список не изменился.