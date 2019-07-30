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Медведев утвердил список опасных собак

09:16, 30.07.2019
Медведев утвердил список опасных собак
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород собак, разработанный МВД.

Этот список позволяет ограничить выгул таких собак. Животные должны выходить на улицу только в наморднике.

«В список вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. В перечень также вошли породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены», — говорится в пояснительной записке к документу.

Опасными признаны:

  • акбаш,
  • бразильский бульдог,
  • американский бандог,
  • северокавказская собака,
  • бульдог алапахский чистокровный (отто), гуль дог,
  • волко-собачьи гибриды,
  • булли кутта,
  • амбульдог,
  • бэндог, волкособ (гибрид волка),
  • питбульмастиф,
  • а также возможные помеси этих пород.

По сравнению с предыдущей версией документа список не изменился.

Общество
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