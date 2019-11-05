Царев и Завьялов покинули тренерский штаб «Трактора»
«Трактор» объявил о расставании с тренерами Андреем Царевым и Александром Завьяловым.
Перестановки в тренерском штабе связаны с увольнением главного тренера клуба Петериса Скудры. Вместо него команду возглавил Владимир Юрзинов-младший, известный по работе в уфимском «Салавате Юлаеве».
Ранее Андрей Царев (тренер вратарей) и Александр Завьялов (старший тренер) работали в казанском «Ак Барсе». Оба специалиста входили в тренерский штаб Зинэтулы Билялетдинова.
Напомним, недавно стало известно, что казанский клуб остался без тренера вратарей Ари Мойсанена, ушедшего из команды по семейным причинам.СпортХоккей Татарстан
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