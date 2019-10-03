Тренер вратарей Мойсанен покинул «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» сообщил о прекращении работы тренера вратарей Ари Мойсанена по семейным обстоятельствам.

«Мы с сожалением, но пониманием отнеслись к пожеланию Ари Мойсанена вернуться домой — в «Ак Барсе» понимают, что семья важнее спорта и работы. От лица клуба и всех игроков я хочу выразить благодарность Ари за успешную работу в Казани, мы всегда ценили его вклад в победы команды.



Работу тренера вратарей в «Ак Барсе» продолжит Сергей Абрамов, возможные усиления позиции новым специалистом мы обсудим с главным тренером Дмитрием Квартальновым», — сказал генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

Напомним, Ари Мойсанен работал тренером вратарей «Ак Барса» с 2013 по 2018 год. Перед нынешним сезоном финский специалист вернулся в казанскую команду.