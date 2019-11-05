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СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

14:50, 05.11.2019
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Фото: кадр видео СК РФ

Следственный комитет России опубликовал видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре.

На кадрах с камер наблюдения видно, как напавший на детсад Денис Поздеев беспрепятственно вошел в здание и сразу поднялся на второй этаж. Судя по обстановке, охрана не находится у входа в здание постоянно.

В коридоре второго этажа мужчина побродил около минуты, вероятнее всего, выясняя, где именно находятся дети. Затем открыл дверь в группу. После этого в ролике появляются силовики, уводящие нападавшего. Заканчивается ролик следственными действиями с обвиняемым.

Ранее сообщалось, что мужчина на момент преступления был пьян. Судя по его показаниям, он совершил убийство, прочитав в некой книге, что это поможет помочь ему обрести вечную жизнь. На данный момент мужчина находится под арестом.

Кроме нападавшего, задержан охранник детского сада, впустивший мужчину в здание. Следователи проверяют, пытались ли остановить преступника воспитатели.

Происшествия
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