СК проверяет, пытались ли воспитатели помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре

Следователи проверяют данные, пытались ли воспитатели детского сада в Нарьян-Маре (НАО) помешать убийце ребенка. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как сообщила «РИА Новости» представитель ведомства Светлана Тарнаева, в момент нападения воспитатели находились с детьми.

«Дети уже готовились ко сну. По некоторым данным, они пытались помешать нападавшему. Эту информацию проверят следователи», — рассказала Светлана Тарнаева.

Напомним, что 31 октября в Нарьян-Маре в детском саду был убит ребенок. Посторонний мужчина беспрепятственно проник в детский сад, прошел в группу и ударил воспитанника ножом в шею. Мальчик скончался от потери крови. Нападавший дал показания, что он принял ребенка за демона.

Также полицейские задержали охранника, который впустил мужчину в детский сад. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».