Охранника, пустившего убийцу в детсад в Нарьян-Маре, задержали

В Нарьян-Маре задержали охранника, который пустил мужчину, убившего шестилетнего ребенка во время тихого часа.

Как сообщили в Следственном комитете, подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему дверь. Мужчину сотрудник безопасности принял за родителя одного из детей. Охранник подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека).

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство Следкома Архангельской области и НАО и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также уголовное дело возбуждено по факту халатности должностных лиц детского сада «Сказка», где произошло преступление.

Напомним, вчера в Нарьян-Маре мужчина проник во время тихого часа в детский сад и убил ребенка.