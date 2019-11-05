Хабиров прокомментировал пожар с погибшими детьми в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал трагический пожар в Татышлинском районе республики, который унес жизни матери и двоих детей.

«Как и во многих других случаях, их мог бы спасти пожарный извещатель — и он у них был. Но по стечению обстоятельств установили его в другом месте — пока строили новый дом, семья жила у родственников», — написал Хабиров в соцсетях.

Он сообщил, что власти Башкирии уже бесплатно установили более 100 тысяч пожарных извещателей. Благодаря им только в 2019 году спасены почти 300 человек.

«Если вам не положен бесплатно пожарный извещатель — он стоит 250 рублей!» — добавил глава РБ.

Напомним, что в ночь на вторник в Башкирии произошел пожар, в результате которого погибли мать и двое детей, еще четыре человека пострадали. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.