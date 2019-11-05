В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла женщина и двое детей

Сегодня, 5 октября, в 4 часа утра, в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Башкирии поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Верхние Татышлы.

По прибытию пожарных установлено, что происходит открытое горение одноэтажного дома площадью 54 кв. м. После того как пожар был потушен, в доме были обнаружены тела женщины 1990 года рождения и двоих детей 2011 и 2017 годов рождения.

Кроме того, в результате пожара также пострадали трое взрослых мужчин 1978, 1984 и 1998 годов рождения, они были госпитализированы.

На место происшествия выехали замначальника Главного управления МЧС России по Башкирии Виталий Барзайкин и замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Горин.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России, передает пресс-служба МЧС Башкирии.

Ранее сообщалось, что в Уфе на пожаре в квартире погибла пенсионерка.