В Башкирии возбудили уголовное дело после гибели женщины с двумя детьми на пожаре

Фото: СК по Республике Башкортостан

Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело после гибели женщины с двумя детьми на пожаре. Дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»

На месте возгорания работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России совместно с сотрудниками полиции, а также эксперт и дознаватель МЧС.

Напомним, пожар случился в ночь с 4 на 5 ноября 2019 года в частном жилом доме в селе Верхние Татышлы. Во время тушения были обнаружены тела двоих детей 2 и 8 лет и их 29-летней матери. Кроме того, пострадали трое мужчин, они доставлены в больницу с ожогами различной степени.

Выясняются обстоятельства происшествия. После полного осмотра места будет назначен ряд экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома.