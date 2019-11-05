ЦСКА может купить игрока «Уфы» Фомина зимой

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин зимой может стать игроком ЦСКА. Об этом в своем телеграм-канале заявил журналист Нобель Арустамян.

«В субботу комментировал в Уфе, где хозяева оставили без победы очередного гранда, теперь Локомотив. Одним из лучших на поле был Даниил Фомин — лучший бомбардир «Уфы» (его гол принес победу над «Зенитом») и одно из главных открытий сезона в центре поля.

В прошлом сезоне, окрепнув в «Краснодаре-2», Фомин заявил о себе в «Нижнем Новгороде», с которым едва не поднялся в РПЛ. Права на хавбека все еще принадлежали клубу Сергея Галицкого, но этим летом их полностью выкупила «Уфа» — версии разняться за сколько, от шести до десяти миллионов рублей. Большая редкость: обычно Краснодар стремится сохранять молодых игроков, когда отпускает их за практикой (так вышло с Артемом Голубевым, который арендован в ту же «Уфу» на два года). В случае же с Фоминым «Краснодар» рассчитывает в лишь на 20-30 процентов от будущей продажи.

Она может случиться очень скоро. Уже несколько матчей Фомина просматривают скауты и селекционеры ЦСКА. Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает «Уфе» официальное предложение по Даниилу. Виктор Гончаренко пробует разные варианты в центре поля, и усиление ему необходимо. А уж как работать с уфимцами, он знает отлично», — написал Арустамян.

Отметим, что Фомин дважды в нынешнем сезоне признавался лучшим игроком месяца в «Уфе».