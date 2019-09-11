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Полузащитник Фомин признан лучшим игроком «Уфы» в августе

11:08, 11.09.2019
Полузащитник Фомин признан лучшим игроком «Уфы» в августе
Фото: fcufa.pro

На официальном сайте «Уфы» подвели итоги голосования за лучшего игрока команды в августе по мнению болельщиков.

Больше всего голосов, 38,8% от общего числа, набрал полузащитник Даниил Фомин. В августе 22-летний футболист отметился решающим голом в ворота «Зенита» (1:0).

Второе место в голосовании занял вратарь Александр Беленов, замкнул тройку лучших игроков августа полузащитник Данила Емельянов.

Напомним, ранее стало известно, что в следующем матче «Уфы» в РПЛ против «Динамо» будет использована система видеоповторов VAR.

СпортФутбол Башкортостан
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