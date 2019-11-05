УНИКС поддержал идею легализации девятого иностранца в Единой лиге ВТБ

Руководство казанского УНИКСа поддержало идею легализации девятого иностранного игрока для участия в Единой лиге ВТБ. Вопрос касается изменения регламента в отношении заявок легионеров на место тяжело травмированных баскетболистов.

«Мы поддерживаем ЦСКА в этом вопросе. Во-первых, из-за плотного календаря никто не застрахован от травм лидеров, и возможная замена одного легионера на другого — вполне нормальный процесс.

Во-вторых, сейчас на рынке нет сильных российских игроков, способных усилить клубы, решающие высокие задачи. Это данность, их никто не готовит. Мы даже не можем собрать 12 человек в сборную на чемпионат мира — 2019, пришлось брать двух молодых ребят из Суперлиги-1. Поэтому в ближайшие годы будем опираться на легионеров», — сказал президент УНИКСа Евгений Богачев.

Отметим, что вопрос изменения регламента поднял московский ЦСКА после выбытия из-за травмы до конца сезона 2019/20 форварда Уилла Клайберна.

На данный момент в заявке клубов Единой лиги ВТБ могут находится лишь 8 иностранных баскетболистов. В составе УНИКСа на нынешний сезон турнира заявлено 7 легионеров. Недавно казанский клуб подписал контракт с еще одним американцем Джамилем Уилсоном, который еще не был включен в заявку команды.