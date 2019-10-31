УНИКС подписал контракт с американским форвардом Уилсоном

УНИКС объявил о переходе в казанский клуб американского форварда Джамиля Уилсона (28 лет, 206 см). Контракт с игроком подписан сроком на два месяца, сообщает пресс-служба казанцев.

В прошедшем сезоне Уилсон выступал за итальянский «Фиат-Торино».

В чемпионате Италии форвард набирал в среднем 9,4 очка (34,7% — трехочковые), 4,3 подбора и 1,2 результативные передачи. В Кубке Европы Уилсон имел следующие показатели: 12,1 очка (37,2% — трехочковые), 4,5 подбора, 1,7 результативные передачи.

В сезоне-2017/18 американец провел 15 матчей в клубе НБА «Лос-Анджелес Клипперс».