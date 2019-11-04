Филип Уремович: «Спасибо Богу, что «Крылья» не забили в концовке»
Защитник «Рубина» Филипп Уремович поделился впечатлениями об игре против «Крыльев Советов» (0:0).
— Сегодня первый тайм получился у «Рубина» хорошим, а второй не очень. Что случилось?
— В первом тайме мы неплохо контролировали мяч, хорошо оборонялись и атаковали. Думаю, что были лучше соперника. А по второму тайму самарцы лучше прессинговали. У нас были проблемы, когда шли передачи с фланга и на контратаках.
— Во втором тайме был эпизод, когда вы поссорились с Соболевым. Что там произошло?
— Ничего, просто наступил, это игровой момент.
— Как в команде реагируете на счет 0:0?
— Что сказать, у нас есть проблемы с забиванием голов. Надо бороться дальше. Думаю, если забьем один гол, то потом пойдет легче. Сегодня так не получилось. Следующая игра с «Динамо» дома, и там надо забивать и выигрывать.
— Но плюс в том, что не пропускаете.
— Это правильно, мы не пропускаем. Но в футболе надо выигрывать.
— Есть какая-то разница в настроении между защитниками и нападающими после такого счета?
— Нет, такого нет.
— Насколько тяжело было бороться против высоких игроков «Крыльев» в конце матча?
— Конечно, было тяжело, они играли в два атакующих и еще два фланговых. Но думаю, что мы хорошо оборонялись, и спасибо Богу, что они не забили.
— Команда целый час просидела в раздевалке. Из-за чего так долго?
— Просто сидели, — цитирует слова Уремовича корреспондент «Реального времени».СпортФутбол Татарстан
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