Филип Уремович: «Спасибо Богу, что «Крылья» не забили в концовке»

Защитник «Рубина» Филипп Уремович поделился впечатлениями об игре против «Крыльев Советов» (0:0).

— Сегодня первый тайм получился у «Рубина» хорошим, а второй не очень. Что случилось?

— В первом тайме мы неплохо контролировали мяч, хорошо оборонялись и атаковали. Думаю, что были лучше соперника. А по второму тайму самарцы лучше прессинговали. У нас были проблемы, когда шли передачи с фланга и на контратаках.

— Во втором тайме был эпизод, когда вы поссорились с Соболевым. Что там произошло?

— Ничего, просто наступил, это игровой момент.

— Как в команде реагируете на счет 0:0?

— Что сказать, у нас есть проблемы с забиванием голов. Надо бороться дальше. Думаю, если забьем один гол, то потом пойдет легче. Сегодня так не получилось. Следующая игра с «Динамо» дома, и там надо забивать и выигрывать.

— Но плюс в том, что не пропускаете.

— Это правильно, мы не пропускаем. Но в футболе надо выигрывать.

— Есть какая-то разница в настроении между защитниками и нападающими после такого счета?

— Нет, такого нет.

— Насколько тяжело было бороться против высоких игроков «Крыльев» в конце матча?

— Конечно, было тяжело, они играли в два атакующих и еще два фланговых. Но думаю, что мы хорошо оборонялись, и спасибо Богу, что они не забили.

— Команда целый час просидела в раздевалке. Из-за чего так долго?

— Просто сидели, — цитирует слова Уремовича корреспондент «Реального времени».