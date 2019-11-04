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На восстановление газона «Казань Арены» направят 96 млн рублей

04:32, 04.11.2019 2
На восстановление газона «Казань Арены» направят 96 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана собирается потратить 96,1 млн рублей на восстановление футбольного поля стадиона «Казань Арена». Деньги на эти цели выделили из регионального бюджета .

Газон должен быть восстановлен до 30 мая 2020 года. Из проектно-сметной документации, размещенной на сайте госзакупок, известно, что понадобится подготовить основание футбольного поля общей площадью в 8 970 кв. м (в том числе — срезать верхний слой газона), произвести выборку корыта футбольного поля.

В состав работ по устройству футбольного поля войдет планировка участка, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований и т.д.

Ранее иисполнительный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал, что газон на «Казань Арене» должны восстановить к концу года.

СпортФутбол Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 ноя
    Это не нормально. Неужели нет других решений, чтобы не "убивать" поле, а потом его устанавливать целый год. Это что угодно, только не стадион.
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    Анонимно 05 ноя
    Там искусственное покрытие
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