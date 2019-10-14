Газон на «Казань Арене» должны восстановить к концу года

Исполнительный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал о сроках восстановления газона на стадионе «Казань Арена».

«На арене сняли газон после проведения финала чемпионата WorldSkills, там активно ведутся работы, все будет зависеть от того, как быстро восстановят поле, когда оно будет готово и в каком состоянии будет находиться.

График работы мы не знаем, вроде к концу года его должны успеть восстановить, вопрос, успеет ли взойти трава, будет ли поле готово к марту. Это определенные риски, пока больше вопросов, чем ответов», — сказал Дзюба по телефону.

Ранее сообщалось, что «Рубин» может провести весь сезон-2019/20 на стадионе «Центральный».