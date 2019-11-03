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Промышленность

На субсидирование автолавок в Татарстане направили 28,5 млн рублей

09:58, 03.11.2019 2
На субсидирование автолавок в Татарстане направили 28,5 млн рублей
Фото: wikimedia.org

В Татарстане в 2019 году на субсидирование автолавок направили 28,5 млн рублей.

Из них большую часть — 28,3 млн рублей — направили на приобретение автотранспорта для осуществления выездной торговли.

Всего просубсидировано 26 автолавок 25 потребительским кооперативам, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что Республика Татарстан оказалась на первом месте среди регионов ПФО по уровню низких цен на продовольственные продукты. Первое место республика занимает по уровню низких цен на сливочное масло, сметану, муку, гречневую крупу. Второе — по говядине, пастеризованному молоку, сырам; третье место — по моркови. Как отметил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров, условный набор продуктов питания в Татарстане — один из самых доступных.

ПромышленностьАгропромОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 ноя
    Уважаемые журналисты РВ , сделайте пожалуйста большую статью про Татпотребсоюза и райнных РайПО. Татпотребсоюз так и не выполнил поручение президента РТ. Минниханов же сказал что бы все председатели РайПО вернули все магазины цеха обратно в РайПО. Оказывается все они дают фиктивные отчеты с приписками в Татпотррбсоюз итд. Только вы можете все это сделать. Ждем. Спасибо.
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  • Анонимно 03 ноя
    12.15 Вы правильно написали.Почему то в городах и районных центрах все магазины оформлены на детей председателей РайПО. В Азнакаево магазин Ак каен оформлена на дочь председателя итд.
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