На субсидирование автолавок в Татарстане направили 28,5 млн рублей

В Татарстане в 2019 году на субсидирование автолавок направили 28,5 млн рублей.

Из них большую часть — 28,3 млн рублей — направили на приобретение автотранспорта для осуществления выездной торговли.

Всего просубсидировано 26 автолавок 25 потребительским кооперативам, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что Республика Татарстан оказалась на первом месте среди регионов ПФО по уровню низких цен на продовольственные продукты. Первое место республика занимает по уровню низких цен на сливочное масло, сметану, муку, гречневую крупу. Второе — по говядине, пастеризованному молоку, сырам; третье место — по моркови. Как отметил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров, условный набор продуктов питания в Татарстане — один из самых доступных.

