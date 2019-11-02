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В Набережных Челнах утонул ребенок

18:32, 02.11.2019
В Набережных Челнах утонул ребенок
Фото: МЧС по РТ

В поселке Замелекесье Набережных Челнов утонул ребенок 2013 г.р.

Сообщение об этом поступило в МЧС в 15.46. Прибывшие спасатели выяснили, что мальчик находился на территории мечети «Утыз Имяни» с бабушкой и дедушкой, затем в какой-то момент пропал из виду, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Через некоторое время местный житель, проходя мимо искусственного водоема вблизи мечети, увидел следы на берегу и одежду в воде, после чего обнаружил и извлек с поверхности воды искусственного водоема тело ребенка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По версии МЧС, мальчик играл на берегу, оступился и упал в воду.

Напомним, сегодня Башкирии трое детей провалились под лед, один из них погиб.

Происшествия Татарстан
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