В Башкирии трое детей провалились под лед, один из них погиб

В селе Байгильдино Нуримановского района Башкирии трое маленьких детей провалились под лед на Малом озере.



Сообщение об инциденте поступило в 15.43 по местному времени. Соседи заметили детей на озере, о чем было сразу сообщили родителям. По прибытии спасателей и медиков установлено, что всех детей вытащил из воды отец. Двое детей 2016 и 2014 г.р. доставлены в больницу. Еще одного ребенка 2012 г.р. спасти не удалось.

В настоящий момент с родителями работает психолог, сообщает ГУ МЧС РФ по РБ.