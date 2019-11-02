Названы самые жуткие герои фильмов ужасов всех времен

20 персонажей попали в рейтинг самых пугающих существ из фильмов ужасов по версии британской газеты The Independent.

Возглавил список монстр из детской книги и герой одноименного хоррора 2014 года Бабадук. На втором месте оказался лысый вурдалак из немого фильма 1922 года «Носферату. Симфония ужаса». На третьей строчке — вампир Номак из фильма «Блэйд 2» 2002 года.

Кроме того, пугающими, по мнению британской газеты, оказались монстры из лент «Гремлины» (1984), «Кинг Конг» (1933), «Лабиринт фавна» (2006), «Франкенштейн» (1931), «Дрожь земли» (1990) и даже Рэндалл из «Корпорации монстров» (2001). Последнее место заняли инопланетяне из «Чужого» (1979).

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