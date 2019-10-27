Эксперты назвали самые страшные телесериалы в истории
Журнал Rolling Stones опубликовал рейтинг самых страшных сериалов в истории кинематографа. Первую строчку занял «Твин Пикс» Дэвида Линча.
На второй строчке оказалась антология «Сумеречная зона» выходившая в 1959—1964 годы. Третью строчку занимает уже современный сериал — «Ганнибал» (2013—2015). Четвертое место досталось «Секретным материалам»: оригинальный сериал 1993—2003 гг. и его продолжение в 2016—2018 гг. учитываются как один сериал.
- 5 место: «Нулевой канал» (2015—2018)
- 6 место: «Баффи — истребительница вампиров» (1997—2003)
- 7 место: «Настоящий детектив» (2014 — н.в.)
- 8 место: «Черное зеркало» (2011 — н.в.)
- 9 место: «Американская история ужасов» (2011 — н.в.)
- 10 место: «Ходячие мертвецы» (2010 — н.в.)
Всего рейтинг содержит 30 позиций.
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