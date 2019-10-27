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Эксперты назвали самые страшные телесериалы в истории

03:29, 27.10.2019
Эксперты назвали самые страшные телесериалы в истории
Фото: pixabay.com

Журнал Rolling Stones опубликовал рейтинг самых страшных сериалов в истории кинематографа. Первую строчку занял «Твин Пикс» Дэвида Линча.

На второй строчке оказалась антология «Сумеречная зона» выходившая в 1959—1964 годы. Третью строчку занимает уже современный сериал — «Ганнибал» (2013—2015). Четвертое место досталось «Секретным материалам»: оригинальный сериал 1993—2003 гг. и его продолжение в 2016—2018 гг. учитываются как один сериал.

  • 5 место: «Нулевой канал» (2015—2018)
  • 6 место: «Баффи — истребительница вампиров» (1997—2003)
  • 7 место: «Настоящий детектив» (2014 — н.в.)
  • 8 место: «Черное зеркало» (2011 — н.в.)
  • 9 место: «Американская история ужасов» (2011 — н.в.)
  • 10 место: «Ходячие мертвецы» (2010 — н.в.)

Всего рейтинг содержит 30 позиций.

ОбществоКультура
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