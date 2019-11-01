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СМИ: Шойгу поручил ввести углубленную диагностику психики призывников после ЧП в Забайкалье

23:25, 01.11.2019 5
СМИ: Шойгу поручил ввести углубленную диагностику психики призывников после ЧП в Забайкалье
Фото: скриншот

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания по итогам расследования расстрела солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев в Забайкальском крае поручил ввести углубленную диагностику психики призывников в военкоматах во время прохождения медицинских комиссий.

Также глава ведомства «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом, сообщает РБК.

«Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу», — рассказал один из источников издания.

Глава Минобороны подчеркнул, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Шамсутдинов не мог быть назначен в караул, где и расстрелял солдат. Также назвал происшедшее «вопиющим преступлением». Проверкой воинской части займутся Главное управление контрольной и надзорной деятельности и Генштаб. Все допустившие халатность будут привлечены к ответственности.

Ранее в Минобороны назвали официальную версию причин убийства восьмерых военных в Забайкальском крае. Военное ведомство утверждает, что Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за «межличностного конфликта» и «психологической несовместимости».

Сам Шамсутдинов, по данным СМИ, не испытывает сожаления после убийства.

Происшествия
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 02 ноя
    Другими словами????Шойгу сказал: -..Не мог быть назначен в караул и он не смог бы отомстить своим мучителям..????т.е.другими словами-те продолжили бы измываться над ним до полного его изнеможения или окончания срока службы..,Странненько ВСЁ ЭТО????снова лечим последствия не разбираясь в следствие чего это произошло...А человек же не раскаивается и даже не выгораживает себя????Шамсутдинов,то что "псих"-тогда Большой вопрос к врачам РайВоенкомата...-куды глядели они...!
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    Анонимно 02 ноя
    Солдата макали головой в унитаз! Наверное, там было еще что то более ужасное!
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  • Анонимно 02 ноя
    А так и происходит.
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  • Анонимно 02 ноя
    а вот офицеры садисты откуда берутся ...есть же статья доведения до самоубийства ....это же командования части именно этим и занимались ....ведь Шамсутдинов понимал после расстрела ему уже не жить ..
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  • Анонимно 02 ноя
    Углубленную психическую диагностику надо проводить и сотрудникам ФССП РТ когда их принимают на работу и выдают огнестрельное оружие. Много там не адекватных людей работает.
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