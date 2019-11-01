СМИ: Шойгу поручил ввести углубленную диагностику психики призывников после ЧП в Забайкалье

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания по итогам расследования расстрела солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев в Забайкальском крае поручил ввести углубленную диагностику психики призывников в военкоматах во время прохождения медицинских комиссий.

Также глава ведомства «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом, сообщает РБК.

«Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу», — рассказал один из источников издания.

Глава Минобороны подчеркнул, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Шамсутдинов не мог быть назначен в караул, где и расстрелял солдат. Также назвал происшедшее «вопиющим преступлением». Проверкой воинской части займутся Главное управление контрольной и надзорной деятельности и Генштаб. Все допустившие халатность будут привлечены к ответственности.

Ранее в Минобороны назвали официальную версию причин убийства восьмерых военных в Забайкальском крае. Военное ведомство утверждает, что Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за «межличностного конфликта» и «психологической несовместимости».

Сам Шамсутдинов, по данным СМИ, не испытывает сожаления после убийства.