Расстрелявший сослуживцев солдат не раскаивается — источник

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Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек в военной части в Забайкалье из-за конфликта с сослуживцами. При этом 20-летний солдат не испытывает сожаления, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Рядовой отказывался выполнить задание ротного, что-то вроде мытья полов. Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного», — передает агентство слова источника.

Ранее в Минобороны заявили, что причиной расстрела стали «межличностный конфликт» и «психологическая несовместимость». До этого журналисты сообщали о неуставных отношениях, которые довели юношу до решения отомстить обидчикам.

Напомним, в пятницу рано утром 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек убиты, еще двое были ранены.