В 2020 году начнется разработка проекта трассы Казань — Екатеринбург

Государственная компания «Автодор» в начале 2020 года собирается заключить договор на разработку проекта планировки автотрассы между Казанью и Екатеринбургом. До конца года специалисты рассчитают затраты на это.

«То, что до 2030 года мы поедем до Екатеринбурга — это точно, я губернатору подарил транспондер», — сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил строительство скоростной платной трассы Москва — Казань. Ожидается, что дорога будет построена к 2027 году, на нее потратят 730 млрд рублей. Проезд по трассе обойдется максимум в 2,5 тыс. рублей для легковых авто и в 6—7 тыс. рублей для грузовых машин.