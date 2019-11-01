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В «Автодоре» рассказали, сколько будет стоить проезд по трассе Москва — Казань

15:54, 01.11.2019 1
В «Автодоре» рассказали, сколько будет стоить проезд по трассе Москва — Казань
Фото: wikimedia.org karel291

Проезд по скоростной трассе Москва — Казань обойдется максимум в 2,5 тыс. рублей для легковых авто и в 6—7 тыс. рублей для грузовых машин, сообщил глава государственной компании «Автодор».

«Максимум 2,5 тысячи для легкового и 6—7 тыс. для грузовика, аналогично тому, что сейчас есть по М-11. Это без транспондера, живыми деньгами. С транспондером, понятно, будет программа лояльности, программу будем рассматривать», — передает «РИА Новости» его слова.

Также он рассказал, что скоростной режим на трассе может составить от 110 до 130 км/ч.

«Расчетная скорость, под которую мы рассчитываем, это 150 километров в час... Сегодня законодательством предусмотрено 110 километров, мы сейчас в летний период рассматриваем скоростные трассы под 130 километров в час», — отметил глава компании.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев одобрил строительство скоростной платной трассы Москва — Казань. Ожидается, что дорога будет построена к 2027 году, на нее потратят 730 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан
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