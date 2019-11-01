Центробанк впервые назвал количество «серийных» заемщиков

Начиная с 2017 года 3,7 млн россиян взяли новые кредиты, при этом не погасив старых.



За 2 года их обязательства выросли с 0,9 до 2,2 трлн рублей, однако просрочки по погашению кредитов пока не нет, говорится в докладе Банка России.

Там отметили, что устойчиво наращивающие долг заемщики могут представлять риск.

Ранее сообщалось, что долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, кредиты сейчас имеют большинство работающих россиян — около 40 млн человек. Общая финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года, это происходит в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования. А по состоянию на 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9%, что является максимумом с начала года.