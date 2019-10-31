В России долговая нагрузка достигла максимума с 2012 года

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, кредиты сейчас имеют большинство работающих россиян — 40 млн человек.

Как пишет РБК, общая финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года, это происходит в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования. А по состоянию на 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9%, что является максимумом с начала года.



На сегодняшний день кредиты имеют 39,5 млн жителей России, или 54% работающего населения. У более чем половины нынешних должников не было кредитов на начало 2015 года, у 45% — на начало 2017-го.

«Большинство клиентов имеют лишь один кредит — ссуду наличными или ипотеку, но доля таких заемщиков снижается. Банк России, однако, видит опасность в растущем перекрестном кредитовании клиентов», — передает издание.

Совокупный уровень долговой нагрузки по итогам первого полугодия 2019-го составил 10,4%, повторив максимум 2014 года. На сегодняшний день он равняется 10,6% — это максимальное значение по меньшей мере с июля 2012 года.

Ранее эксперты назвали самую закредитованную профессию в России.

