СМИ: у «Татнефти» имеется наибольшее количество рентабельной для добычи нефти

Доля рентабельной для добычи нефти у «Русснефти» и «Татнефти» в России составляет 83%, это наивысший показатель среди других нефтяных компаний.

Самая низкая доля имеется у «Газпрома» (39%) и «Сургутнефтегаза» (41%).



Ранее Роснедра завершили инвентаризацию крупных российских нефтяных месторождений. Их было найдено 2,7 тыс. с общими запасами 28,9 млрд тонн нефти. Инвентаризация коснулась тех месторождений, где запасы составляют более 5 млн тонн, за исключением стратегических, разрабатываемых на условиях соглашений о разделе продукции и уже получивших льготы. Всего таких набралось 593 с запасами 17,2 млрд тонн. Из них 33% месторождений с запасами 5,7 млрд тонн разрабатывать нерентабельно.

Данный доклад Министерство природных ресурсов и экологии направило в Министерство энергетики России. По словам собеседника ТАСС, этих запасов, без учета их воспроизводства, хватит России на 33 года.