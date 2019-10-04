Роснедра: в России есть почти 6 млрд тонн нефти, которые невыгодно добывать

Роснедра завершили инвентаризацию крупных российских нефтяных месторождений. Их было найдено 2,7 тыс. с общими запасами 28,9 млрд тонн нефти.

Инвентаризация коснулась тех месторождений, где запасы составляют более 5 млн тонн, за исключением стратегических, разрабатываемых на условиях соглашений о разделе продукции и уже получивших льготы. Всего таких набралось 593 с запасами 17,2 млрд тонн. Из них 33% месторождений с запасами 5,7 млрд тонн разрабатывать нерентабельно, сообщили в Роснедрах.

Большинство рентабельных месторождений — 61% — находится в Уральском федеральном округе, но там же «самая большая концентрация нерентабельных — 74%», пишут «Ведомости».

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил о конце эпохи «легкой нефти» в России — на большей части нефтяных месторождений добыча нефти падает, при этом доля месторождений, где добывать нефть сложно, в РФ выросла до 60%.

Министерство оценило рыночную стоимость запасов нефти России в 74,5 трлн рублей (71,7% ВВП). В долларовом выражении запасы российской нефти достигли $1,07 триллиона.