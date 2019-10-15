Татарстан присоединился к «Императорскому маршруту»
Татарстан присоединился к историко-культурному туристскому проекту «Императорский маршрут». Наряду с республикой в состав пути вошли еще восемь российских регионов.
«В 2019 году представители 19 регионов России заявили о желании развивать историко-культурный туристский проект «Императорский маршрут» на своей территории как одну из лучших социально ориентированных практик и культурно-просветительских инициатив», — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
В состав, помимо Татарстана, вошли Крым, Брянская, Воронежская, Орловская области, Красноярский край, Кострома, Калуга и Ставрополье.
В настоящее время «Императорский маршрут» объединяет 10 регионов — Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Тюменскую, Свердловскую, Омскую, Томскую, Псковскую, Кировскую области и Пермский край. В рамках проекта турист может выбрать аккредитованного туроператора и посетить достопримечательности в регионах, связанные с жизнью последнего российского императора и его семьи.
Догузова отметила, что данный проект может быть интересен не только жителям России, но и иностранным туристам.
Также она рассказала, что желающему поучаствовать не обязательно посещать все 19 городов, задача состоит в том, чтобы наполнить каждый регион культурными объектами, дать людям возможность выбрать те, которые больше всего представляют интерес.
«Проект даст новый импульс в развитии туристского потенциала регионов, сохранении их историко-культурного наследия и реализации новых просветительских программ, направленных на преемственность исторической памяти, более глубокое и разностороннее изучение истории нашей страны», — передает «Интерфакс» слова главы Ростуризма.
По ее словам, проект будет включен в маркетинговую стратегию продвижения регионов, финансирование на его продвижение будет выделяться в рамках бюджета Ростуризма.
Ранее сообщалось, что Ростуризм намерен продвигать на рынке туристический проект «Великий волжский путь». Обсуждение проекта началось еще несколько лет назад по инициативе Татарстана.
Справка
Проект «Императорский маршрут» реализовывается с 2011 года под эгидой министерства культуры РФ вместе с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Куратором проекта «Императорский маршрут» в 2019 году является Калужская область.
комментарии
Поэтому все Романовы уделяли особое внимание Казани и практически все из императорской семьи начиная с Петра 1 приезжали в Казань к Казанской Иконе Божией матери.
Поэтому в Казани очень много "императорских мест".
Чего только стоит одна "Императорская квартира" в Губернаторском двоце - единственная в провинции.
Поэтому экскурсии по "императорским местам" в Казани будут не только познавательными, но принесут и большой доход.
Думаю найдется много желающих переночевать в императорской квартире за 50-100 тысяч рублей на императорской кровати.