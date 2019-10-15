Татарстан присоединился к «Императорскому маршруту»

Татарстан присоединился к историко-культурному туристскому проекту «Императорский маршрут». Наряду с республикой в состав пути вошли еще восемь российских регионов.

«В 2019 году представители 19 регионов России заявили о желании развивать историко-культурный туристский проект «Императорский маршрут» на своей территории как одну из лучших социально ориентированных практик и культурно-просветительских инициатив», — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В состав, помимо Татарстана, вошли Крым, Брянская, Воронежская, Орловская области, Красноярский край, Кострома, Калуга и Ставрополье.

В настоящее время «Императорский маршрут» объединяет 10 регионов — Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Тюменскую, Свердловскую, Омскую, Томскую, Псковскую, Кировскую области и Пермский край. В рамках проекта турист может выбрать аккредитованного туроператора и посетить достопримечательности в регионах, связанные с жизнью последнего российского императора и его семьи.

Догузова отметила, что данный проект может быть интересен не только жителям России, но и иностранным туристам.

Также она рассказала, что желающему поучаствовать не обязательно посещать все 19 городов, задача состоит в том, чтобы наполнить каждый регион культурными объектами, дать людям возможность выбрать те, которые больше всего представляют интерес.

«Проект даст новый импульс в развитии туристского потенциала регионов, сохранении их историко-культурного наследия и реализации новых просветительских программ, направленных на преемственность исторической памяти, более глубокое и разностороннее изучение истории нашей страны», — передает «Интерфакс» слова главы Ростуризма.

По ее словам, проект будет включен в маркетинговую стратегию продвижения регионов, финансирование на его продвижение будет выделяться в рамках бюджета Ростуризма.

Ранее сообщалось, что Ростуризм намерен продвигать на рынке туристический проект «Великий волжский путь». Обсуждение проекта началось еще несколько лет назад по инициативе Татарстана.

