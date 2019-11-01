Татарстанский пловец Красных взял бронзу на этапе кубка мира FINA по плаванию в Казани
Пловец татарстанского спортивного клуба водных видов спорта «Синтез» Александр Красных выиграл бронзовую медаль на этапе кубка мира FINA по плаванию в Казани.
Татарстанец выступал на дистанции 400 метров.
Ранее Александр Красных, ставший серебряным призером чемпионата мира по плаванию, получил медаль «За доблестный труд».СпортВодные виды спорта Татарстан
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