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Татарстанский пловец Красных взял бронзу на этапе кубка мира FINA по плаванию в Казани

18:40, 01.11.2019
Татарстанский пловец Красных взял бронзу на этапе кубка мира FINA по плаванию в Казани
Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Пловец татарстанского спортивного клуба водных видов спорта «Синтез» Александр Красных выиграл бронзовую медаль на этапе кубка мира FINA по плаванию в Казани.

Татарстанец выступал на дистанции 400 метров.

Ранее Александр Красных, ставший серебряным призером чемпионата мира по плаванию, получил медаль «За доблестный труд».

СпортВодные виды спорта Татарстан
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